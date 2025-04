AFP via Getty Images

Inter in svantaggio: segna Matias Soulè

52 minuti fa





Momento complicato per l'Inter, impegnata a San Siro in una sfida fondamentale contro la Roma per la corsa scudetto. Dopo l’infortunio di Benjamin Pavard, un’altra brutta notizia per i nerazzurri: al 22’ del primo tempo arriva il vantaggio della Roma.



A firmarlo è Matías Soulé, ex talento della Juventus, che si rende protagonista di un’azione insistita. Prima tenta la conclusione da fuori area, che viene deviata; sulla ribattuta è rapidissimo a insaccare da pochi passi, portando i giallorossi sull’1-0. La squadra di Simone Inzaghi, già scossa dall’uscita forzata di Pavard, subisce così anche il contraccolpo psicologico dello svantaggio. Una partita in salita per l'Inter, che rischia di complicare il suo cammino verso il titolo proprio nella fase cruciale della stagione.