Getty Images

Inter in silenzio stampa: 'non sono piaciute certe decisioni'

un' ora fa



Incredibile finale di campionato con Inter e Napoli che si contenderanno lo scudetto all'ultima giornata. I nerazzurri erano ad un passo dal sorpasso ma hanno subito il pareggio in casa con la Lazio nei minuti finali permettendo al Napoli di rimanere in testa. Goal arrivato su calcio di rigore per fallo di mano di Bisseck. Il club nerazzurro ha deciso di non mandare i tesserati dopo la partita è ed è ufficialmente in silenzio stampa.



Dietro la decisione dell'Inter c'è la volontà di non incorrere in possibili squalifiche. Questo perché i nerazzurri non hanno accolto positivamente alcune decisioni arbitrali, non solo contro la Lazio ma in generale nelle ultime settimane, come riferisce DAZN.