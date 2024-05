Inter, accordo con Pimco: di cosa si occupa il fondo

Si sta delineando il futuro societario dell'Inter; l’infinita trattativa per il rifinanziamento del prestito vedrà la luce. A metà settimana, fatto salvo slittamenti che in contratti complessi come questi non si possono mai escludere, arriverà infatti la definizione dell’accordo con il fondo statunitense Pimco, che garantirà a Steven Zhang - e dunque all’Inter - una cifra intorno ai 430 milioni di euro sotto forma di finanziamento, per una durata triennale, come riporta la Gazzetta dello Sport.Il fondo che a giorni chiuderà l’accordo per un prestito da 430 milioni in tre anni all’Inter si chiama Pimco (Pacific Investment Management company) e ha iniziato a operare nel 1971 a Newport Beach, in California, dove c’è la sede centrale. Un hedge fund di gestione globale degli investimenti con una grande esperienza nei mercati pubblici e privati. Fondato da Jim Muzzy, Bill Podlich e Bill Gross, vero e proprio guru dei bond