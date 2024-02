La sconfitta contro l'Udinese brucia e soprattutto allontana l'Inter. I nerazzurri volano a 7 punti di vantaggio sulla Juventus, sconfitta in casa nel posticipo di campionato in Serie A, con una partita in meno, quella da recuperare contro l'Atalanta, e viaggiano più veloci verso lo scudetto della seconda stella, un traguardo che sembra ormai alla portata della squadra di Simone Inzaghi. Tanto che, venerdì sera quando a San Siro arriva la Salernitana ultima in classifica, è pronto il turnover in vista del primo round di settimana prossima in Champions League con l'Atletico Madrid.