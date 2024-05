Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A nel programma Storie di Serie A, il vice presidente dell'Javierha detto la sua anche sulla, che quest'anno ha visto i nerazzurri eliminati dall'. "La Champions League è una competizione difficilissima, vedendo le altre squadre è difficile dire che siamo favoriti", il suo commento. "Possiamo dire che ce la giochiamo, questo sì. Siamo consapevoli di essere competitivi al massimo e proveremo ad arrivare in alto anche l’anno prossimo. Eliminazione con l’Atletico Madrid? Dispiace per come è arrivata la sconfitta. Nelle due partite abbiamo avuto tante occasioni per fare quel gol che ci avrebbe permesso di passare il turno. Bisogna insistere e continuare perché con questo gruppo di giocatori non dobbiamo avere paura di nessuno".