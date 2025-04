Getty e Calciomercato.com

Inter in ansia per le condizioni di Marcus Thuram

un' ora fa



Nel momento più delicato della stagione, Simone Inzaghi deve fare a meno di Marcus Thuram. L'attaccante francese, fermato da un affaticamento muscolare dopo la sfida contro il Bayern Monaco, continua ad allenarsi a parte e non sarà disponibile per il match contro la Roma. Da dieci giorni ormai Thuram non si allena con il gruppo, alimentando preoccupazioni soprattutto in vista dell’imminente sfida di Champions League contro il Barcellona.



La sua assenza si è già fatta sentire: contro Bologna e Milan, l’Inter ha faticato a creare occasioni pericolose, evidenziando quanto la profondità e la capacità di allungare la squadra di Thuram siano fondamentali nel sistema di gioco nerazzurro. Lautaro, Taremi e Arnautovic non offrono le stesse caratteristiche, mentre Correa, che pure ha mostrato segnali positivi, non è iscritto nella lista Champions.