Inter in ansia per Lautaro Martinez: brutte notizie dall'Argentina

lascia il ritiro dell'Argentina e non sarà disponibile per le prossime partite contro Brasile e Uruguay. L'attaccante dell'Inter sta affrontando dei fastidi muscolari che lo costringono a non essere a disposizione per i due match cruciali delle qualificazioni ai Mondiali. La decisione di abbandonare il campo di allenamento è stata presa dopo una valutazione medica, che ha evidenziato la necessità di riposo per evitare che il problema muscolare peggiori.La notizia rappresenta un duro colpo per la selezione argentina, che dovrà fare a meno di uno dei suoi principali protagonisti in attacco. Lautaro, infatti, è stato fondamentale nel recente periodo per la squadra di Lionel Scaloni, con il suo contributo sia nei gol che nell'abilità di creare opportunità per i compagni. La sua assenza lascia un vuoto importante, specialmente in un momento delicato della competizione. L'Inter segue da lontano l'evolversi dell situazione e rischi di perdere il suo capitano per le prossime gare.