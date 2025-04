Getty e Calciomercato.com

L'Inter si prepara alla sfida contro la Roma con un occhio già puntato sulla semifinale di Champions League. Tuttavia, in casa nerazzurra cresce la preoccupazione per le condizioni di Marcus Thuram. L'attaccante francese, fermo dal 18 aprile per un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, rischia seriamente di non essere disponibile per l'andata contro il Barcellona al Montjuic.Nonostante inizialmente l'infortunio non sembrasse grave, i tempi di recupero di Thuram stanno slittando. Simone Inzaghi e la società preferiscono non correre rischi, consapevoli dell'importanza del francese in un finale di stagione che vede l’Inter in piena corsa sia per lo Scudetto, conteso al Napoli, sia per il sogno europeo.

Inizialmente il rientro di Thuram era previsto per il match contro la Roma, ma ora anche la sua presenza per la semifinale d'andata è in forte dubbio. L'obiettivo più realistico diventa il recupero per la semifinale di ritorno, in programma a San Siro il 6 maggio.