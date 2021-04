Nelle ultime 11 partite, nessuno ha conquistato più punti dell'Inter in Serie A: 31, sui 33 disponibili. Questo il dato dei nerazzurri messo in evidenza da Calciomercato.com, che spiega: "Cifre che hanno creato una voragine tra le più dirette inseguitrici per lo scudetto, a partire dal Milan, che non è andato oltre i 17 e che tra le squadre in lizza per un posto Champions è quella che sta tendendo il ritmo più basso. La Juventus di Pirlo ha portato a casa 23 punti, ma non è bastato per colmare il gap creatosi in questa stagione rispetto la formazione di Conte e solo l'Atalanta, attualmente terza e in prepotente risalita, ha mantenuto un andamento regolare con i suoi 25 punti. Infine, un dato che appare emblematico della clamorosa differenza di condizione psico-fisica e di mentalità che oggi l'Inter può vantare a differenza delle altre: nelle ultime 11 gare, non si è mai trovata per un solo minuto in situazioni di svantaggio, col Milan che ha inseguito per 228', la Juve per 140 e l'Atalanta per 123. Un abisso tra sé e tutti gli altri, nel quale la formazione nerazzurra ha posto le fondamenta del suo scudetto numero 19".