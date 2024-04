L'Inter si prepara ad affrontare il Torino nella gara in programma per oggi alle 12.30 a San Siro e anche per i festeggiamenti che subito dopo il match porteranno in parata la squadra di Inzaghi per festeggiare la fresca conquista dello scudetto arrivata nel derby contro il Milan lunedì scorso. A celebrare la squadra di Inzaghi, tuttavia, non saranno solo i tifosi nerazzurri, ma anche il Torino, che per il match riserverà all'Inter il pasillo de honor. Come riportato da SportMediaset, infatti, i granata in segno di rispetto e per riconoscere quanto di bello fatto dai nerazzurri, accoglieranno l'ingresso in campo dell'Inter accompagnandoli in un corridoio di applausi e complimenti. Il cosiddetto pasillo de honor, letteralmente "corridoio d'onore", di tradizione spagnola, ma spesso messo in pratica anche in Italia.