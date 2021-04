3









Antonio Conte vuole chiedere il discorso scudetto il prima possibile, ma c'è un sogno non detto. Lo scudetto per lui avrebbe un significato unico, come svelano le parole dopo l'ultima gara e il sorriso mal celato. Ma conquistarlo allo Stadium o, ancora meglio per i nerazzurri, arrivare a Torino con il tricolore già cucito sul petto non avrebbe prezzo. Lo riporta Tuttosport, che racconta come per colui che ha dato il via all’incredibile ciclo della Juve, tornare all'Allianz da vincente sarebbe non solo una rivalsa personale, ma una vera e propria conquista. Dopo il burrascoso addio del 2014 e la lite a distanza nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, con tanto di dito medio.



Tutto questo tornerà di moda il 16 maggio, quando Conte potrebbe tornare allo Stadium con lo scudetto in tasca e il sorriso sul volto. O ancora meglio, per lui, vincerlo davanti ad Agnelli &co, con un rischio: perché vorrebbe dire arrivare a giocarsi tutto all'ultimo, con alcuni punti persi in questo finale di stagione, e solo 180' a disposizione per centrare l'obiettivo. Attualmente mancano 16 punti allo scudetto cinque vittorie e un pareggio in nove gare, Conte pregusta la sua vendetta.