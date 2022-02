Paulo Dybala resta un sogno di mercato dell'Inter. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i nerazzurri vorrebbero prendere l'attaccante argentino in scadenza di contratto con la Juventus al termine della stagione. La Joya ha attirato su di sé l'interesse di molti club, per l'Inter resta un sogno ma resta comunque aperta la strada che porta al rinnovo del numero 10 con la Vecchia Signora. Rinnovo che verrà discusso a breve.