Il caso Bellanova lo scorso anno, quelli che potrebbero ripetersi ora. L'Inter sul mercato italiano, salvo qualche eccezione fatica. Ma perché? "Questo - scrive Tuttosport -cosa che l’azionista dell’Inter non intende fare. Già accadeva con Thohir e Suning ha mantenuto lo stesso modus operandi. Ciò vuol dire che - prendendo a esempio Gudmundsson - il Genoa dovrebbe accettare un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni per venire incontro all’Inter, mentre (al contrario) potrebbe incassare subito vendendo il giocatore a un altro club. Legacci che non esistono con le trattative estere".