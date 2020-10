Marcos Alonso e l'Inter oggi sono più lontani. Perché dopo la cessione di Dalbert, la dirigenza nerazzurra ha effettivamente mosso i suoi passi per provare ad ottenere l'esterno spagnolo dal Chelsea dopo il litigio con Frank Lampard. Ma l'ultimo colpo ad ora è complesso, perché il Chelsea ha fatto sapere che oltre al prestito oneroso, pretende anche l'intero pagamento dello stipendio di Alonso e le condizioni economiche dell'operazione diventano complicate. Non è facile portare lo spagnolo da Conte, insomma; l'Inter si ritiene già coperta. Lo scrive Calciomercato.com, che evidenzia la posizione nerazzurra. La Juve, che pur non ha fatto offerte significative nelle ultime ore, ha da qualche tempo aperto i contatti e resta vigile per il colpo, in attesa di liberare gli esuberi.