Non lo si vede più in giro nei posti glamour e con auto rombanti. L’ultima apparizione, dopo quella pre pandemia in un pub in zona Procaccini, proprio la notte della vittoria in Supercoppa contro la Juve. Quel 12 gennaio andò a mangiarsi una pizza appena fuori dallo stadio. Per il resto, tanto lavoro. Steven infatti siede nel Cda di Suning e, complice il fuso, dorme 3-4 ore a notte, lavora fino alle 13 con l’Asia e poi fino a sera alle cose nerazzurre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.