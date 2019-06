La proposta, ad Andrea Barzagli, l’aveva già fatta Massimiliano Allegri: entrare nello staff bianconero con un nuovo ruolo, dopo l’addio al calcio giocato. “Lo accoglierei a braccia aperte”, assicurava Max, che dopo poche settimane ha lasciato però la panchina dei campioni d’Italia. L’idea di un Barzagli “in panchina” non è però sfumata, anzi. Anche Antonio Conte ha corteggiato l’ex centrale, garantendogli un posto nella sua Inter: un’offerta che, come scrive Tuttosport, aveva creato qualche imbarazzo ad Andrea, diviso tra l’amicizia con il tecnico e la fedeltà al proprio club. Ma sotto traccia stava comunque agendo la Juve, che uno come Barzagli non ha mai voluto perderlo. Ecco perché l’ipotesi di vederlo al fianco di Maurizio Sarri è sempre più concreta.