Nel duello scudetto tra Inter e Juventus, conterà anche l’aspetto mentale. Inzaghi, quasi obbligato a consegnare la seconda stella a Zhang e Marotta, dovrà sopportare una pressione superiore. C’è di più: ad Appiano Gentile, non è un mistero, tra settembre e ottobre pensavano al filotto per fuggire e fare il vuoto in classifica. Come riferisce il Corriere dello Sport, sognavano di ripetere l’impresa riuscita al Napoli di Spalletti nel passato campionato: 51 punti in 20 giornate sono un bottino enorme, solo una volta nella propria storia l’Inter aveva fatto meglio, conquistandone 54.