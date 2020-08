Dopo l'esonero di Maurizio Sarri da parte della Juve, a fine stagione potrebbe esserci un'altra clamorosa separazione tra Antonio Conte e l'Inter. Se l'allenatore nerazzurro dovesse lasciare dopo solo una stagione, in pole ci sono già due possibili sostituti: il primo è un altro ex juventino, Max Allegri, l'altro il portoghese Sergio Conceiçao, allenatore del Porto che all'Inter è già stato da giocatore. A riportarlo è A-Bola, secondo il quale Conceiçao ha una clausola di rescissione di 20 milioni per liberarsi dal Porto.