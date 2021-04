Conte al lavoro, l'Inter al lavoro e senza abbassare la guardia. Vuole arrivare allo Stadium a risultato già acquisito. Vincere lo scudetto in casa del nemico storico stuzzica, ma è un rischio troppo grande. Lo scrive calciomercato.com, che prosegue: "Conte carica il gruppo su questo aspetto: vuole continuare la corsa interrotta poche settimane fa, sa che il momento decisivo è quello che sta arrivando proprio adesso. Non c’è nulla su cui cullarsi, bisogna continuare ad attaccare. Per farlo può contare su una squadra praticamente al completo, con le recenti assenze di Perisic e Kolarov che presto però potrebbero essere a disposizione. Ci sono tante soluzioni, a partire dal Sensi rigenerato dalla Nazionale, poi Sanchez e Young e non solo: il tecnico potrà ruotare i suoi giocatori ed è intenzionato a farlo. Poi la forma fisica, in crescendo giorno dopo giorno. E, più importante di tutto, una motivazione feroce. La Juve vince lo scudetto da 9 anni di fila, un ciclo incredibile iniziato proprio da Conte. Ora vuole essere proprio lui a interrompere questa corsa".