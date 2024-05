ha un progetto di lungo periodo per l'Inter: parola di AndreaIl Ministro per lo Sport torna sul passaggio di proprietà della società nerazzurra dalle mani della famiglia Zhang a quelle del fondo californiano, dopo la mancata restituzione da parte di Suning del prestito da 395 milioni di euro (interessi compresi) erogato nel 2021: una mail da Oaktree allo stesso Abodi diventa "un segnale di novità confortante".LA MAIL - Abodi, intervenuto durante il Festival dell'Economia a Trento, ha rivelato: "Ieri ho ricevuto una mail dal fondo Oaktree che presentava le sue credenziali e si metteva a disposizione per illustrare un progetto di lungo periodo. Nella continuità che può sembrare discontinuità rispetto alla proprietà Zhang, ha cercato di dare serenità. E di dire alle istituzioni: siamo noi, questo è il nostro nome. Se avete piacere noi ci siamo", riporta Calcio e Finanza.NOVITA' - "Mi sembra un segnale di novità confortante perché dimostra che ci può essere una modalità per mantenere la dimensione finanziaria planetaria, trasferirla nel rispetto della trasparenza. Vediamo quanto questa nuova proprietà avrà voglia di continuare a investire. Sono convinto che questo sia buon inizio".