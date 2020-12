Dopo la vittoria contro la Juve Lautaro Martinez manda messaggi alle altre squadre per la corsa scudetto: "Siamo contenti perché abbiamo affrontato una squadra tosta, ma nella ripresa abbiamo dimostrato cattiveria e determinazione - ha detto a Sky Sport - Sono arrivato all'Inter per vincere qualcosa, è il nostro obiettivo e lavoriamo ogni giorni per prenderci il primo posto. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto oggi, dando sempre di più partita dopo partita".