L'Inter, nonostante una rosa da molti considerata la migliore della Serie A, per avere più chance di vincere lo scudetto, avrebbe in mente di fare qualcosa nel mercato di gennaio, soprattutto per migliorare le alternative in attacco e dare un'alternativa a Dumfries, considerando che Cuadrado potrebbe operarsi. Il problema, scrive il, è che non ci sono risorse. E così, a meno di cessioni (ma di chi?) -, o di prestiti gratuiti, non ci saranno innesti. Probabile che l’argomento sia stato affrontato nella cena di ieri sera alla Pinetina di tutta l’area sportiva, giocatori esclusi. Il presidente dell'Inter, Zhang, "pretende" lo scudetto, ma senza spendere altri soldi, si legge.