Inter, il goal di Arnautovic fa discutere. Cesari: 'De Vrij è in fuorigioco'

L’Inter conquista la semifinale di Coppa Italia con una vittoria per 2-0 sulla Lazio, guadagnandosi un doppio confronto con il Milan per i derby numero quattro e cinque della stagione.Tuttavia, resta qualche dubbio sulla regolarità del gol che ha sbloccato la partita, realizzato da Marko Arnautovic. Il nodo principale riguarda la posizione di Stefan De Vrij, apparso in fuorigioco al momento della conclusione. Il difensore nerazzurro sembra ostacolare la visuale del portiere laziale Mandas, che deve allungarsi oltre la sua posizione per seguire la traiettoria del tiro.L’ex arbitro Graziano Cesari, ai microfoni di Sport Mediaset, ha analizzato così l’episodio: "C'è De Vrij in fuorigioco e il grande dubbio è se disturbi o meno la visuale del portiere. Lui si disinteressa del gioco, ma è sulla linea di visione di Mandas. Il regolamento su questo è chiaro. Avrei preferito un intervento del VAR Chiffi per richiamare l’arbitro Fabbri alla revisione. La sensazione è che nessuno se ne sia accorto, forse per la bellezza del gol e l'assenza di proteste”.Un episodio destinato a far discutere