Oggi agipronews ci informa delle quote riguardanti il futuro della panchina dell'Inter. Antonio Conte è arrivato in finale di Europa League dopo un cammino senza incertezze, ma qualsiasi sia il risultato della partita di stasera ci sarà l'incontro col presidente Zhang a decidere tutto. Per ora gli analisti Snai confermano il tecnico salentino alla guida dei nerazzurri (a 1,10), ma con Massimiliano Allegri che incombe alle sue spalle. L’allenatore toscano, che già aveva preso il posto di Conte sulla panchina della Juventus, è la prima alternativa a quota 5,50. In lista finisce anche Mauricio Pochettino, forte dell’amicizia con Javier Zanetti: per l’argentino l’offerta sale a 10,00, mentre l’idea Simeone è più lontana a 25,00.