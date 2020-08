E' ancora incerto il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Il tecnico ex Juve ha fatto marcia indietro dopo le dure accuse alla società di qualche giorno fa. La vittoria contro il Getafe negli ottavi di Europa League ha rasserenato l'ambiente e lo stesso Conte anche se, come riporta Sky Sport, al termine della stagione ci sarà un confronto tra lui e la società per capire se ci sono i presupposti per continuare la strada assieme oppure se è giusto separarsi dopo appena una stagione.