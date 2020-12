L'Inter ha un evidente problema con Christian Eriksen, che fa sempre più fatica a entrare nelle rotazioni di Antonio Conte ed è finito dritto sul mercato. Già per gennaio. Ma come compensare la sua partenza? La soluzione è un centrocampista di qualità con caratteristiche più "canoniche" per il gioco di Conte. Uno dei possibili obiettivi nerazzurri - riporta L'Equipe - è Leandro Paredes. Una vecchia conoscenza della Serie A, oggi al Paris Saint-Germain. La sua valutazione si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro. Quest'estate Paredes era uno dei possibili nomi per il centrocampo della Juventus.