FcInterNews ha intervistato Raoul, CT della Repubblica Centroafricana che ha votato Simonecome miglior tecnico del 2023. "A me piacciono gli allenatori che si prendono dei rischi", la sua motivazione. "E quello che ha fatto Inzaghi con l’è una grande cosa. Sta lavorando bene. Lui senza alcun proclamo ha portato i nerazzurri in finale di Champions. Facile farlo se sei Guardiola e puoi prendere chi vuoi. È difficile invece riuscirci con altri calciatori. Se oggi è il migliore al mondo? Per me sì. La gente poi pensa a Guardiola e Klopp. Ma apprezzo Inzaghi anche per la comunicazione. Lui è tranquillo, discreto. Non dice ogni volta di essere il migliore del mondo, tanto per capirci”.Il CT ha poi parlato del duello trae Inter per lo: "Nel mondo attuale contano i risultati. Però a me piace quando una squadra centra i suoi obiettivi con la qualità e la mentalità giusta. Quando vedo la Juve non mi diverto. Scudetto? Sarebbe meglio se lo vincesse l'Inter".