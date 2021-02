Dopo i dirigenti Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, l'avvocato Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico, oggi emergono altre due positività al coronavirus nell'Inter. Si tratta di Gaetano Oristanio, fantasista della Primavera, ed Eva Bartonova, difensore della squadra femminile. Una situazione che ancora non tocca i giocatori della prima squadra, ma che impone di mantenere assoluta prudenza. Per questo non ha avuto luogo oggi la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della partita di domani contro il Genoa. Match in vista del quale si aspetta ancora l'esito dei tamponi effettuati oggi.