Brutte notizie in casa Inter, con un comunicato la società nerazzurra ha annunciato che gli ultimi test hanno fatto emergere la debole positività di Brozovic che dovrà saltare la sfida di oggi - fischio d'inizio alle 15 - con il Sassuolo. Ecco la nota del club: "FC Internazionale Milano comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore è stato sempre escluso dal gruppo squadra e non sarà a disposizione per la gara di oggi contro il Sassuolo".