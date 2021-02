Attraverso il sito ufficiale dell'Inter ecco l'esito della semestrale nerazzurra di questa annata.



Il comunicato: "La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell'ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno. In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all'esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti".



IL PUNTO - Crescono i ricavi, ma mancano gli incassi delle sponsorizzazioni asiatiche. ​Come riporta Calcio e Finanza, ne mancano 55,7 dal 2018 ad oggi.