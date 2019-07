Mauro Icardi è pronto per tornare in gruppo ma come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino resta fuori dal progetto nerazzurro: "Maurito, in attesa di sapere come finirà la trattativa per lo scambio Lukaku-Dybala, si prepara intanto a lavorare di nuovo con Conte. Da domani, infatti, ad Appiano con il resto del gruppo ci sarà anche lui, rimasto fuori dal tour in Oriente e sicuramente escluso dall’amichevole che l’Inter giocherà domenica pomeriggio a Londra con il Tottenham", scrive la rosea.