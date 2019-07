Mauro Icardi si allena ancora a parte. L'attaccante argentino è fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri con Antonio Conte e Beppe Marotta che hanno già ampiamente confermato la volontà del club di non puntare sull'ex centravanti della Sampdoria. Ancora oggi, a Lugano, Icardi si è allenato a parte. La Juve continua ad osservare la situzione dell'argentino che ha una clausola da 110 milioni valida solo per l'estero. Una cifra decisamente troppo alta per la situazione in cui si trova "Maurito" che la Juve vuol prendere a costi vantaggiosi, possibilmente sotto i 60 milioni di euro.