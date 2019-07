Mauro Icardi vuole tornare ad allenarsi in gruppo. Lo ha chiesto e ottenuto il numero 9, anche se non è un segnale di disgelo nei rapporti tra il giocatore e l'Inter. Icardi, infatti, resta ufficialmente fuori dal progetto, ma essendo ancora sotto contratto con i nerazzurri ha chiesto e ottenuto di lavorare con i compagni a partire da mercoledì, da quando cioè la squadra riprenderà la preparazione. Lo scrive Sport Mediaset, che spiega come l'obiettivo di Maurito sia presentarsi in una condizione almeno accettabile ai nastri di partenza della nuova stagione, anche se non sa ancora quale sarà la sua destinazione. Sarà in gruppo, ma non disputerà amichevoli.