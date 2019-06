Nel calendario nerazzurro è cerchiato in rosso il 30 giugno: entro quella data l’Inter vorrebbe risolvere il caso relativo a Mauro Icardi, che non rientra nel progetto di Antonio Conte. Come riporta Calciomercato.com, l’attaccante e la moglie-agente Wanda Nara non arretrano, attendono una chiamata e nel frattempo rimbalzano tra Como e Milano, dove hanno iniziato le proprie vacanze. Marotta, o forse addirittura Zhang, comunicheranno nuovamente al calciatore che non fa parte dei piani futuri della società: l’incontro è previsto per questa settimana, un faccia a faccia nel quale Icardi potrebbe ribadire la volontà di restare alla Pinetina. Forse solo la tentazione Juventus potrebbe fargli cambiare idea, ma prima Agnelli dovrà risolvere la questione allenatore.