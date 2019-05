Ora tra l'Inter e Mauro Icardi è davvero finita. Il club ha fretta di risolvere la situazione, di chiudere con l'ex capitano e ripartire. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega la situazione nel dettaglio, così: "Nello spogliatoio nerazzurro Mauro è un separato in caso - scrive la rosea - Il problema reale è che ad oggi in sede all’Inter non è arrivata alcuna offerta concreta per Icardi, che ha una clausola rescissoria (valida solo per l’estero) di 110 milioni esercitabile entro il 15 luglio. Cifra enorme rispetto alla realtà di oggi, con il valore di Maurito che è nettamente sceso a seguito del caos di questo inverno. L’Inter però non accetterà offerte inferiori ai 70 milioni, che rapportati ai gol realizzati in carriera da Icardi e alla sua età sono comunque pochi". Il giocatore vuole restare in Italia e la Juventus sembra la prima strada.