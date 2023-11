Domenica sera la Juve ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi all'Allianz Stadium, dove in palio ci saranno tre punti pesantissimi in ottica di quella che sarà la vetta della classifica. I numeri registrati a Torino però non lasciano affatto sperare i tifosi nerazzurri, con l'Inter che non è riuscita a vincere in 15 delle ultime 17 trasferte disputate contro la Juve.