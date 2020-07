Rigore negato alla Spal, abbastanza clamorosamente. E' quanto accaduto nel primo tempo della gara tra Spal e Inter, con l'arbitro Giua di Olbia, i suoi assistenti Alassio e Gori e anche l'addetto al Var Doveri che non hanno segnalato e assegnato un penalty alla squadra di casa, commettendo un errore piuttosto grossolano.



LA RICOSTRUZIONE - Al 40' Cerri allarga con l'esterno per Strefezza, che viene travolto in uscita bassa da Handanovic. Giua non assegna il rigore e, dopo aver consultato il Var, pur non ravvedendo tocchi sul pallone del portiere dell'Inter, ritiene che il suo avversario non avesse più la disponibilità della stessa. Decisione che non convince per niente. Era rigore.



E sul web esplode la polemica.