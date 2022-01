Il portiere e capitano dell'Inter Samir Handanovic ha parlato dopo la partita pareggiata 0-0 contro l'Atalanta, tornando brevemente anche sulla finale di Supercoppa Italiana vinta in settimana contro la Juve. Ecco il suo commento: "Un pari buono, visto come è andata. Potevamo vincere e potevamo perdere. Risultato giusto, contro l'Atalanta non è mai facile. Avevamo speso tanto mercoledì con la Juve, quindi ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima. Sorpasso? Assolutamente no. Manca metà campionato, abbiamo una gara in meno: non c'è pressione, bisogna continuare così".