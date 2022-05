Uno stralcio dell'intervista di Handanovic nel Matchday Program:



Sulla Coppa Italia contro la Juventus: "Nell'ultimo anno abbiamo alzato tre trofei, tutti frutto di un grande e lungo lavoro. Ognuna di queste partite rimarrà speciale per me, dalla vittoria di Crotone della scorsa stagione al successo in Supercoppa, fino alla più recente. Quest'anno abbiamo provato emozioni molto forti, dopo lo Scudetto abbiamo alzato altri due trofei e lo abbiamo fatto rimanendo sempre uniti e dando tutto in campo. Se c'è una cosa che invidio agli altri ruoli? Mi piacerebbe sentire una volta quella sensazione bellissima che provano gli attaccanti quando fanno gol".