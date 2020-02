L’Inter ha ottime chance di poter contare su Samir Handanovic per Juve-Inter. Il portiere sloveno, ai box da un mese per colpa di infortunio al dito, ieri ha ricevuto il via libera da parte dei medici dopo essersi sottoposto a degli esami di accertamento, oggi invece ha ripreso gli allenamenti col pallone. È quanto riporta Sport Mediaset, che dunque rilancia il capitano nerazzurro verso il definitivo recupero per il derby d’Italia in programma domenica sera. Sarebbe una presenza fondamentale per Antonio Conte, sia per la sicurezza tra i pali che infonde Handanovic, sia per il suo peso e carisma nella squadra.