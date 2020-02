L​'Inter rischia di perdere Handanovic fino a marzo. Il portiere sloveno si è infortunato alla mano sinistra, fratturandosi il dito mignolo venerdì in allenamento. Oltre al posticipo vinto ieri sera a Udine, il capitano nerazzurro rischia quasi un mese di stop, come riporta Il Corriere dello Sport. In tal caso salterebbe tutte le prossime partite di febbraio contro Milan, Napoli (coppa Italia), Lazio, Ludogorets (andata e ritorno in Europa League) e Sampdoria. Tornando a disposizione per la sfida con la Juventus a Torino, una partita importantissima per capire anche il futuro del campionato.