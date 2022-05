Samir Handanovic, in conferenza stampa, ha parlato così prima di Juve-Inter.



GIOCARE LA FINALE - "È motivo di orgoglio, volevamo andare in finale dopo tanti anni che l'Inter non c'è stata e ci siamo riusciti. Primo obiettivo raggiunto, e poi partite con la Juve quest'anno ne abbiamo giocate tre: sono state tutte combattute, ci vorrà concentrazione e attenzione ai dettagli che decideranno la partita".



IL DETTAGLIO - "Dobbiamo essere più bravi noi, non ti basta una cosa. Come abbiamo visto nelle tre partite giocate in questo campionato con loro, sono state equilibrate: a Torino loro hanno fatto meglio di noi, nelle altre due noi. Mi aspetto una gara così".



COSA SERVIRA' - "Giocare a calcio, metter in campo quello che abbiamo preparato. Come ti alleni, giochi: questo è il succo della nostra stagione".