Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato a Tuttosport, tra le altre cose, di Gianluigi Buffon e della sua volontà di continuare a giocare: "Se mi stupisce vedere Buffon ancora in campo a 43 anni? No, perché sta bene fisicamente e ha ancora voglia di giocare e divertirsi. Ai tempi della Lazio poi avevo come compagno di squadra Ballotta che aveva la stessa età, per questo non mi stupisco più di tanto".