Arrivano buone notizie per l’Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri Samir Handanovic è tornato ad allenarsi con il pallone e perciò l’ottimismo per la sua presenza contro la Juventus cresce. Non è ancora certa, ma dopo l’esito confortante della radiografia effettuata giovedì, ieri, Handanovic è tornato ad allenarsi come non accadeva dal 31 gennaio, il giorno in cui il portiere sloveno aveva rimediato una frattura composta al mignolo della mano sinistra. E’ ancora troppo presto, però, per dare per scontato che sarà lui il titolare contro la Juventus, con il ritorno in panchina di Padelli. Servirà almeno un’ulteriore seduta oggi e un’ultima verifica domani, scrive il giornale.