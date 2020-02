Samir Handanovic non vuole perdersi il Derby d'Italia. Il portiere dell'Inter, che è rimasto fuori nelle ultime giornate, vorrebbe riprendersi il centro della porta, al posto del suo vice, Daniele Padelli. Così, come riporta Tuttosport, il prossimo test dei nerazzurri potrebbe essere determinante anche per capire la disponibilità di Handanovic in vista della Juventus. Contro il Ludogorets, qualora non ci siano ulteriori stravolgimenti del calendario per il coronavirus, il capitano nerazzurro potrebbe tornare dal primo minuto, apposta per testare la propria tenuta prima del big match all'Allianz Stadium: Handanovic è un giocatore fondamentale per Antonio Conte, che senz'altro farà di tutto per recuperarlo per tempo.