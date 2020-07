Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, parla a Sky Sport della lotta scudetto con la Juve nell'immediata vigilia della sfida con la Roma: "Mi immagino una partita aperta, entrambe le squadre cercheranno di giocarsela con i loro punti di forza. Avere la miglior difesa non significa niente, mancano ancora cinque gare. Abbiamo tanti margini di miglioramento. Sugli acquisti per avvicinare la Juventus meglio chiedere ai dirigenti, che sono più esperti. Noi stiamo costruendo, quindi vediamo. Ottimista per stasera? Sempre e comunque".