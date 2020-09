1









Assist e gol in Benevento-Inter, Achraf Hakimi parla Sky Sport al termine dell'incontro: "Sono molto felice per tutto, mi sto adattando bene e sto imparando quello che mi chiede l'allenatore. E' un inizio molto positivo. Esterno nel 3-5-2? Già al Borussia Dortmund giocavamo a cinque, so come si gioca in questa posizione e i compagni mi stanno aiutando molto per imparare il più presto possibile. Un segnale per vincere lo scudetto essere subito davanti alla Juventus? Lavoriamo per questo, abbiamo una rosa adatta per farlo".