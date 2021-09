Achraf, dalle colonne de L'Equipe, ha parlato del suo trasferimento al: "Ho avuto la sensazione che dovevo venire a Parigi, che sarei stato felice qui. Il PSG è un grande club e ho apprezzato quanto le persone qui sembravano amarmi e desiderarmi. E sono stato fortunato che il mio arrivo sia stato accompagnato da grandi acquisti. Sono già sicuro di non essermi sbagliato. Zidane? Ho imparato molto da lui, quello che è successo nel 2020 non ha nulla a che fare con lui. Questi sono altri aspetti legati in particolare al Covid e al Real Madrid che mi hanno fatto partire. In quel momento ho avuto una conversazione con lui che rimarrà tra noi. La pensava diversamente da me"