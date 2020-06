1









L'Inter è pronta a chiudere per Achraf Hakimi, terzino destro del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid. Infatti, come riporta Sky Sport, i nerazzurri hanno ormai in mano l'accordo, sulla base di 40 milioni di euro: una trattativa che ha beffato tutte le pretendenti al terzino (anche la Juventus) e che è stata portata avanti in segreto dalla dirigenza interista nel corso degli ultimi tre mesi. Un passo in avanti notevole per l'Inter, che si assicura uno dei laterali più promettenti d'Europa, accontentando Antonio Conte che avrà a disposizione un esterno utile sia a destra sia a sinistra nel suo 3-5-2.