Rita Guarino, a Inter TV, commenta così il pari con la Juventus Women della sua Inter: "C'è rammarico per non aver fatto il 2-0 quando si poteva fare e di aver preso un gol allo scadere. Resta però l’orgoglio di aver fatto una grandissima partita contro una grande squadra. Questa è la strada giusta in un percorso di costruzione, le ragazze sono state bravissime oggi e sono orgogliosa di loro. Deve dare la consapevolezza che per fare questo tipo di partita serve fare questo lavoro di squadra, attenzione, applicazione e muoversi da squadra. Per raggiungere determinati risultati serve giocare così".